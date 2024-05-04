Kadınlara 5 milyon istihdam sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadını güçlendirmek için hedeflerini sıraladığı eylem planında kadın istihdamını artırmak için politikalar belirledi. 2024-2028 yıllarını kapsayan dönemin sonunda 5 milyon yeni istihdam oluşturulacak. Kadınların işgücü piyasasındaki yerini artırmaya yönelik yürütülecek politikalarla işgücüne katılma oranının yüzde 56,7'ye yükselmesi hedeflenen planda, bu amaçla yapılacak ilk faaliyet işgücüne dâhil olmayan kadın ve gençleri ekonomide aktif hale getirmek olacak. Plan döneminde öngörülen istikrarlı büyümenin başlıca unsuru olarak belirlenen nitelikli insan kaynağı, daha verimli sektörlere ve alanlara yönlendirilecek, eğitim ve istihdam ilişkisi gözetilerek kadın ve gençlerin iş hayatında ihtiyaç duyacakları mesleki beceriler verilecek eğitimlerle sağlanacak. Eylem planı dönemi sonunda planlanan faaliyetlerin hayata geçirilmesinin ardından yıllık ortalama 3,0 oranında artışla, 5 milyon yeni istihdam oluşturulması planlanıyor.