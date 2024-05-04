Kırmızı et üretimi 2023 yılında yüzde 8,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Kırmızı Et Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi, 2023 yılında yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 6,2 artarak 1 milyon 670 bin 606 ton, koyun eti üretimi yüzde 16,3 artarak 569 bin 66 ton, keçi eti üretimi yüzde 11,3 artarak 128 bin 989 ton, manda eti üretimi ise yüzde 13,3 artarak 15 bin 386 ton oldu. Öte yandan, büyük ve küçükbaş hayvan varlığı, son 2 yılda azaldı. 2022'de 73 milyon 289 bin olan sayı, 2023'te 68 milyon 946 bin 415'e düştü.