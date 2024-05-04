Kredi yetersizliği 2. el otoyu vurdu

İkinci el otomobil piyasasında satışların durmaya yakın seyrettiğini belirten İZTO Meclis Başkanı ve Poyraz Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Selami Özpoyraz, hem ikinci el hem de sıfır araç satışlarında büyük daralma yaşadıklarını dile getirdi. Birçok markanın 250 bin liraya varan indirimlere gittiğini vurgulayan Özpoyraz, "Buna rağmen satışlar artmadı" dedi.

ARAÇ BEDELİNİN ALTINDA

Otomotiv sektöründe uzun süredir yüksek seyreden fiyatların bir süredir düşmeye devam ettiğini söyleyen Selami Özpoyraz, "Satışlardaki düşüşün ana sebepleri arasında kredi faiz oranları ve miktarı dikkat çekiyor. Üç ayda tüm markalarda 371 bin 438 araç ve ticari araç satıldı. Bu satışların durmasının birinci nedeni faizlerin çok yüksek olması, ikinci nedeni ise araç alımlarında kredi miktarlarının araç bedelinin çok altında çıkması ve kısıtlamaya gidilmesi. Bunlar satışların düşmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

PANDEMİNİN ETKİSİ BÜYÜK

Türkiye'de sadece geçtiğimiz Nisan ayında 75 bin 919 araç satışı yapıldığını hatırlatan Selami Özpoyraz, "2020 yılında pandemi tüm dünyayı etkisi altına aldığında, otomotiv sektörü de nasibini aldı. Özellikle sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar ve tedarik zincirindeki kırılmalar, sıfır araç bulma sıkıntısına yol açtı. Bu durum, haliyle ikinci el otomobil piyasasına büyük bir talep dalgası yarattı. Artan taleple birlikte, ikinci el araç fiyatlarında da astronomik bir yükseliş gerçekleşti. Sıfır araç üretimindeki problemler kademeli olarak çözülmeye başlandı. Sıfır araçların yeniden piyasaya girmesi, ikinci el piyasasında bir miktar rahatlama sağladı. Bu rahatlama ile birlikte, ikinci el araç fiyatlarında da bir gerileme gözlemlendi" dedi.

'TELEFONLAR ÇALMAZ OLDU'

Piyasanın tam canlanacağı dönemde kredi faizlerinin yüksekliği ve kredi miktarlarının azalmasının, sektörü etkilediğini belirten Özpoyraz, "Her yaz döneminde ikinci elde yaşanan artış bu yıl olmadı. Araçlar satılmadığı için fiyatlar otomatik olarak düşerken, satış oranlarında da yüzde 10-20 arasında gerileme yaşanıyor" dedi. İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir ise, konuyla ilgili benzer etkilerden bahsetti. İkinci el satışlarında, kredi faiz oranları ve taksit sayılarına dikkati çeken Demir, "Bunların yanı sıra kredi miktarlarının da az olması büyük darbe vurdu. Bir dönem satışta rekor üstüne rekor kıran galerici arkadaşlarımızın işletmelerinin şimdi telefonları bile çalmıyor. Acilen kredi taksit sayılarının artırılması, faiz oranlarının düşürülmesi ve kredi miktarlarının araca göre artmasını bekliyoruz" dedi.