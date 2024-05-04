Yeni Zigana Tüneli’nden 1,7 milyon araç geçiş yaptı

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nden bir yılda 1 milyon 770 bin araç geçti. Zigana Dağı'nın eteğinde 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli sayesinde 8 kilometre kısalan güzergahta seyahat süresi düştü. Seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldı. Söz konusu tünel, Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında "yapım metodolojisi" kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görülmüştü.