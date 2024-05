Türkiye’nin pozitif not artışı sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde konuştu. Önemli açıklamalar yapan Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin enflasyonun yüksek olduğunu ve mayıs ayında zirvenin görüleceğini söyledi. Açıklanan TÜİK verilerine göre enflasyon nisanda, beklentilerin altında gerçekleşerek aylık yüzde 3,18 artarak yıllık yüzde 69,80 oldu.

11 YIL SONRA ARTIRILDI

Bakan Şimşek, enflasyona dair detayları verdiği konuşmasında, "Bizim en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı. Yani enflasyonun tek haneye düşürülmesi, mali disiplin ve tabii ki yapısal dönüşüm. Yapısal dönüşümden kastettiğimiz yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sanayide dönüşüm. Bütün bunlar bize daha yüksek sürdürülebilir büyüme imkanını artıracak" dedi.

Mayıs ayında yüzde 70'in üzerinde bir enflasyonla zirveyi bulacağını belirten Şimşek, "Daha sonra uygulamaya koyduğumuz programla birlikte enflasyon hızlı bir şekilde düşecek ve 2026 yılında biz tekrar tek haneli enflasyona dönmüş olacağız. Uzun bir yolculuk ama başaracağız. Uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına da yansıdığını belirten Mehmet Şimşek, "S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not artışlarının devamının geleceğini gösteriyor. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız" diye konuştu.