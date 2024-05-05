“Yatırım projelerinde 4. sıradayız”

CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin geçen yıl çektiği uluslararası yatırım projeleriyle Avrupa'da 4. sıraya yükseldiğini söyledi. Dağlıoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye, stratejik konumu ve güçlü yatırım ortamı ile yatırımcılar için öne çıkan bir destinasyon haline geldi. 2023 yılında çektiğimiz 10,6 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım, bu başarının en somut göstergesi" dedi. Dağlıoğlu, Fransa'nın geçen yıl en fazla proje çekmesine rağmen 2022'ye kıyasla yüzde 5'lik düşüş yaşadığını aktararak ikinci sırada yer alan Birleşik Krallık'ın proje sayısının ise yıllık yüzde 6 arttığını, üçüncü sıradaki Almanya'nın proje sayısının yıllık yüzde 12 azaldığını kaydetti.