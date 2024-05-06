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Haberler Ekonomi 2024 Kurban Bayramı ikramiye ne zaman verilecek? Bayram ikramiye ne kadar, kaç TL?

2024 Kurban Bayramı ikramiye ne zaman verilecek? Bayram ikramiye ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı tarihi yaklaştıkça emekli ikramiyesi ödemeleri de merak ediliyor. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiyeler için emeklilerin bekleyişi sürüyor. Bu yıl 16 Haziran tarihine gelen Kurban Bayramı için ikrami ödemelerinin tarihi araştırılıyor. 'Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiyeler ne kadar olacak? İşte 2024 Kurban Bayramı ikramiye tarihi...

HABER MERKEZİ
2024 Kurban Bayramı ikramiye ne zaman verilecek? Bayram ikramiye ne kadar, kaç TL?

Bu yıl yapılan artış ile bayram ikramiyeleri zamlı olarak alındı. Milyonlarca emekli Kurban Bayramı öncesi ikramiye miktarını ve tarihini araştırıyor. Peki emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiyeler ne kadar olacak? İşte detaylar...

2024 Kurban Bayramı ikramiye ne zaman verilecek? Bayram ikramiye ne kadar, kaç TL?

2024 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ TARİHİ

Kurban Bayramı arefesi bu sene 15 Haziran gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 16-19 tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyelerinin ödemelerinin de 15 Haziran'dan önce yapılması bekleniyor.

KİME, NE KADAR NE VERİLECEK?
İkramiye ödemesi dosya bazında yapılıyor. Bu kapsamda dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Emekliler 3 bin lira alırken, ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında verilecek.

2024 Kurban Bayramı ikramiye ne zaman verilecek? Bayram ikramiye ne kadar, kaç TL?

2 AYLIK ALANLARA NE KADAR ÖDENECEK?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında 3 bin lira ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu ikramiye ödemesini başvuru gerekmeksizin yapıyor.

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