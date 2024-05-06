2024 Kurban Bayramı ikramiye ne zaman verilecek? Bayram ikramiye ne kadar, kaç TL?

2024 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ TARİHİ

Kurban Bayramı arefesi bu sene 15 Haziran gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 16-19 tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyelerinin ödemelerinin de 15 Haziran'dan önce yapılması bekleniyor.

KİME, NE KADAR NE VERİLECEK?

İkramiye ödemesi dosya bazında yapılıyor. Bu kapsamda dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Emekliler 3 bin lira alırken, ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında verilecek.