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Haberler Ekonomi Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara dudak uçuklatan cezalar! Bakanlık açıklama yaptı

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara dudak uçuklatan cezalar! Bakanlık açıklama yaptı

İzmir'de fırsatçılar, Ticaret Bakanlığı'nın kararlı adımlarıyla cezadan kaçamayacak. Bakanlık, piyasalarda tüketicileri olumsuz etkileyen haksız fiyat artışları ve stokçuluk gibi davranışları engellemek amacıyla gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. 2023 yılında ise toplamda 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası kesildiği belirtildi

YAŞAR KAYA
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara dudak uçuklatan cezalar! Bakanlık açıklama yaptı

Ekonomik dalgalanmaları bahane ederek ürünlere yaptıkları zamlar nedeniyle stokçuluğa ya da fahiş fiyata yönelen işletmeler İzmir'de de sık sık şikayet konusu olmaya devam ederken, denetim ya da ihbarla ispatlanan fırsatçılığa büyük yaptırım uygulanıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurulun son toplantısı 2 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Toplantıda, başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere, otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar ele alındı.

Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

2023'TE 355,8 MİLYON LİRA CEZA

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına neden olan uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere geçen yıl toplam 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.

Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında Bakanlıkça gerekli idari tedbirin alınmasına devam edilecek.

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