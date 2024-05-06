Fuarın en pahalı ürünü Hanse 410

İzmir Gaziemir'de Denizcilik sektörünün üreticilerini ve markalarını deniz tutkunlarıyla buluşturan MAST Boat Show - Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, Fuar İzmir'de önceki gün kapılarını açtı. İkinci yılında yüzde 50 büyüyen fuara, deniz tutkunlarından büyük bir ilgi var. Yüzlerce tekne ve yatın sergilendiği fuarda en pahalı fiyata sahip olan Hanse 410 dikkat çekti. 410 bin Euro fiyatı olan yat herkesin beğenisini topladı. Fuara ilk kez katılan Trio Denizcilik'in standında yer alan ve yaklaşık 14 milyon TL olan yatın fiyatını duyan fuar ziyaretçileri, böyle bir deniz taşıtına sahip olmanın ancak hayal olduğunu söyledi.