Altın haftaya yükselişle başladı

ALTININ gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftayı ABD'deki gelişmeler nedeniyle düşüşle geçiren gram altının fiyatı, dün 2 bin 404 lira seviyelerini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 980 liradan satıldı. Altının ons fiyatı da yüzde 0,5 artışla 2 bin 314 dolardan işlem gördü. Gün içinde yükselişini sürdüren gram altın, 2 bin 419 liraya çıktı. ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporunda tarım dışı istihdamın öngörülerin altında gerçekleşmesi, ekonomik aktivitenin yavaş yavaş da olsa soğuduğu yönündeki tahminleri desteklemiş oldu. Analistler, açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörülerin güç kazandığını belirterek, faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını ifade etti.