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Haberler Ekonomi Aslan balığı popülasyonu yerli türleri tehdit ediyor

Aslan balığı popülasyonu yerli türleri tehdit ediyor

HABER MERKEZİ
Aslan balığı popülasyonu yerli türleri tehdit ediyor
İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Erhan Irmak, Türkiye sularındaki yerli balık popülasyonlarının aşırı av baskısından dolayı çok zayıf olduğuna dikkat çekip, bu durumun aslan balığı gibi istilacı türlerin artışına neden olduğunu söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Irmak, "Yerli türlerimizin azalması, sularımızda yabancı istilacı türlerin artışına neden oluyor. Rekabet olmayınca çok kolay sularımıza yerleşip çoğalabiliyorlar. Aslan balığı, kayalık habitatta bulunan ağız çapına uygun bütün balıklarla ve eklem bacaklılarla beslenebilecek bir tür. Bazı yerli türler üzerinde baskı oluşturabilir" dedi. Irmak, "Aslan balıklarının oradaki resif bölgesinde yem olabilecek balık popülasyonlarının yüzde 48'ini tükettiğini tespit etmişler. Ekosistem açısından böyle bir risk var" diye konuştu.
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