Çeşme’de milyarlık vurgun

İzmir'de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bahis çetesinin kara para aklama trafiğini takibe aldı. İncelemeler sırasında Şırnak'taki bir şirketin şüpheli işlemler yaptığı belirlendi. Şirketi mercek altına alan polis ekipleri, yapılan yolsuzlukları adım adım takip ederek milyarlarca liralık vurgunu deşifre etti.

DEVLET 120 ŞİRKETİ İNCELEYECEK

İlk şirketin ardından yaklaşık 120 şirketin daha ihracat yapıyormuş gibi işlem yaptığı tespit edildi. Yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen geliri aklamak isteyen suç baronlarının, bu parayı Çeşme'den yurt dışına yaptıkları satışlardan elde etmiş gibi gösterdikleri ortaya çıktı. Yeni Asır'ın ulaştığı detaylara göre, İzmir'den, Mersin'e; İstanbul'dan, Mardin'e kadar onlarca şirket sahibi, mali müşavirleri ve bazı üst düzey yöneticilerinin hesaplarına el konuldu.

Ekiplerin yaptığı operasyonlarda, şirketlerin adreslerinde bulunan bilgisayar ve dosyalara el konuldu.

Şirketlerin geriye dönük tüm evrakları ve satışları mercek altına alındı. Vergi müfettişlerinin incelemeye aldığı ve MASAK'ın da üzerinde çalıştığı detaylı rapor sonrası, 55 milyarlık vurgunun daha da artabileceği konuşuluyor.

TOPLAM 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis akiplerince yapılan operasyonların ardından 4'ü gümrük memuru olan toplam 8 kişi, çıkarıldıkları mahkeme heyetince tutuklandı. Vergi denetmeni ve uzmanlardan oluşturulan özel ekiplerin hazırlayacağı raporlar, şirketlerin geleceğini belirleyecek. İllegal yollara başvuran şirketlerin malvarlıkları incelenecek, gerekirse el konulacak. Sisteme aktarılmaya çalışılan paranın bahis dışında hangi suçlardan elde edildiği de araştırılacak. Büyük vurgunu ortaya çıkaran bir başka detayın ise, İzmir merkezli birçok şirketin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip, parasını almak için Çeşme Gümrüğü'ne başvurması olduğu belirtildi.