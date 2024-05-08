2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI? | Bekçi başvuruları nereden nasıl yapılır?

BEKÇİ ALIMI İÇİN KPSS ŞARTI VAR MI?

Şu an için bekçi alımları özel sektör üzerinden yapıldığı için KPSS şartı bulunmuyor. Kamu kurumları için yapılan bazı ilanlarda KPSS puan şartı aranabiliyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları henüz başlamadı.

Bekçilik başvuru tarihleri ile ilgili duyurular için haber sitemizi takip edebilirsiniz.