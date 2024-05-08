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Haberler Ekonomi İzmirli minibüsçülerden Büyükşehir’e zam çağrısı

İzmirli minibüsçülerden Büyükşehir’e zam çağrısı

HABER MERKEZİ
İzmirli minibüsçülerden Büyükşehir’e zam çağrısı

İZMİR Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Kayışdiken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşıma zam yapmaması nedeniyle kendilerinin de zam yapamadığını söyledi. Kayışdiken "Minübüslere 2024 yılı öncesinde zammı aldık ancak eski zamlar üzerinden tarifeleri kullanıyoruz. Yani hala Ocak öncesi alınan zam kararını bile hayata geçiremedik. Çünkü belediye ulaşıma zam yapmadı.

Belediyenin alacağı karara bağlı olarak yol haritamız şekillenecek. ESHOT zaten bu fiyatlar ile şu an yüksek miktarda zarar giriyor" ifadelerini kullandı.

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