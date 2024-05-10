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Haberler Ekonomi Bakan Bolat: İsrail’e ticaret kısıtlaması kaldırılmadı

Bakan Bolat: İsrail’e ticaret kısıtlaması kaldırılmadı

HABER MERKEZİ
Bakan Bolat: İsrail’e ticaret kısıtlaması kaldırılmadı
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, "Türkiye'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaların çoğunu kaldırdığı" yönündeki iddiasını yalanladı. Bakan Bolat, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir" ifadesini kullandı. Bolat, Katz'ın açıklamalarının "kesinlikle hayal ürünü" olduğunu söyledi.
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