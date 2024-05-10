Yüksek faiz nedeniyle ikinci el araç satılmıyor

İKİNCİ el otomobil piyasasında satışlar durma noktasına geldi. Sektör uzmanları, araba satışlarında sürenin çok uzadığını ve kredi faizlerinin yükselmesi dolayısıyla araç alım için gereken finansmana vatandaşların ulaşamadığını dile getiriyor. İkinci elde satılık ilan sayısının en yüksek seviyelere ulaştığını belirten uzmanlar, "Araç ilanları 1 milyona yaklaştı. Peki araçları neden elden çıkarılmak isteniyor? Kredi faizinin yüksek olmasının yanı sıra, mevduat faizlerinin de yükselmiş olması nedeniyle araç almak yerine vatandaşlar parasını faize yatırıyor. Her iki açıdan da faizlerin yükselmiş olması satışları düşürdü" diye konuştular.