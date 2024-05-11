Girişimcilere 2 milyon liralık finansman müjdesi

KOSGEB başkanlık binasında düzenlenen 'KOBİ Ödülleri Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Girişimcilik Destek Programı kapsamında genç, kadın, gazi veya 1. derece şehit yakını girişimciler için destek üst limitinde daha da artırım uygulayacaklarını müjdeledi. Bakan Kacır, "Girişimcilerimizin fikirden ürüne, üründen pazara giden yolculuklarını kolaylaştıracak bu programla, kabuğundaki inci misali Anadolu'nun dört bir yanında saklı cevherlerimizi ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, Türk sanayiinde çarkların hız kesmeden dönmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 4,3 artış kaydetti. En fazla yükseliş yüzde 34,4 oranında artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Türkiye, yüksek teknolojiyle katma değer üreterek, yoluna devam ediyor" dedi.