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Haberler Ekonomi Liberal düzen yavaş yavaş değişiyor

Liberal düzen yavaş yavaş değişiyor

HABER MERKEZİ
Liberal düzen yavaş yavaş değişiyor
Liberal düzen yaşanan dünya krizlerinden sonra değişmeye başladı. The Economist, düzenin nasıl değiştiğine yönelik analiz yaptı. İlk bakışta, dünya ekonomisi güven verici bir şekilde dirençli görünüyor. Amerika, Çin ile ticaret savaşı tırmanırken bile patlama yaşadı. Ortadoğu'daki savaş, petrol şokuna sebep oldu. Küresel GSMH'nın bir payı olarak ticaret, pandemiden sonra toparlandı ve bu yıl da büyümesi bekleniyor. Daha da derine bakılınca kırılma yaşandığını görüyoruz. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana küresel ekonomiyi yöneten düzen yıllardır aşınmış durumda. Normlardaki bir çöküşün ekonomi üzerindeki etkisi hızlı olabilir.
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