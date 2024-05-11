Muradiye OSB’deki arazi üretim için dönüştürülüyor

Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nin Uzunburun mevkiinde bulunan yaklaşık 290 hektarlık yeni sanayi alanı çalışmalarını Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, yerinde inceledi. Parsel tesviye çalışmalarının devam ettiği bölgede yakın gelecekte üretime geçecek 200'den fazla firma ile Manisa sanayisine altın çağını yaşatacaklarını belirten Başkan Kıvırcık, kayalık bir arazinin üretime ve istihdama dönüştürülmesinin hikayesini yazdıklarını söyledi. Kıvırcık, "Bu bölgede küçük ölçekteki sanayicilere de yer ayırdık. Birçok meslek odasının ve sanayicilerin işbirliği ile kurulan kooperatiflere ihtiyaçlarına binaen taban oturumu 300 ila 700 metrekare aralığında iş yerleri sağlayacağız" dedi. Osman Kıvırcık, üretime geçebilmek için çalıştıklarına dikkat çekti.