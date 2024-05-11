  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi TPAO personel alımı başvuru ekranı! Başvuru şartları neler?

TPAO personel alımı başvuru ekranı! Başvuru şartları neler?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 150 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. 9 Mayıs tarihinde başlayan başvurularda son tarih 13 Mayıs olarak açıklandı. Peki TPAO hangi branşlarda personel alımı yapacak? Personel alım şartları neler? İşte detaylar ve başvuru ekranı...

GÖZDE AYVAZ
TPAO personel alımı başvuru ekranı! Başvuru şartları neler?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. Çeşitli branşlarda yapılacak olan alımlar için başvuru şartları araştırılıyor. Peki TPAO hangi branşlarda personel alımı yapacak? Personel alım şartları neler? İşte detaylar...

TPAO personel alımı başvuru ekranı! Başvuru şartları neler?

TPAO ŞIRNAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE 122 ÖN LİSANS MEZUNU PERSONEL ALACAK

Genel Şartlar:

Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

TPAO personel alımı başvuru ekranı! Başvuru şartları neler?

28 LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPACAK

Genel Şartlar:

Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak

Akıcı İngilizce konuşabilmek

"B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA