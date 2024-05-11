TPAO personel alımı başvuru ekranı! Başvuru şartları neler?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. Çeşitli branşlarda yapılacak olan alımlar için başvuru şartları araştırılıyor. Peki TPAO hangi branşlarda personel alımı yapacak? Personel alım şartları neler? İşte detaylar...