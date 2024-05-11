TPAO personel alımı başvuru ekranı! Başvuru şartları neler?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. Çeşitli branşlarda yapılacak olan alımlar için başvuru şartları araştırılıyor. Peki TPAO hangi branşlarda personel alımı yapacak? Personel alım şartları neler? İşte detaylar...
TPAO ŞIRNAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE 122 ÖN LİSANS MEZUNU PERSONEL ALACAK
Genel Şartlar:
Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak
28 LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPACAK
Genel Şartlar:
Sınav ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak
Akıcı İngilizce konuşabilmek
"B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek