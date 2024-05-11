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Haberler Ekonomi Türkiye sıcak hava balonculuğunda zirvede

Türkiye sıcak hava balonculuğunda zirvede

HABER MERKEZİ
Türkiye sıcak hava balonculuğunda zirvede
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2011 yılından 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 310 bin 301 balon uçuşu ile 5 milyon 863 bin 176 yerli-yabancı yolcunun uçurulduğunu söyledi. Uraloğlu, Türkiye'de faaliyet gösteren sıcak hava balonu işletmeleri, filolarında yer alan hava araçları ve Türkiye'deki sıcak hava balonculuğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari sıcak hava balonu operasyonunu yürüten ülkesi olduğunun altını çizerek, Kapadokya'da bir günde yapılan uçuş sayısına dünyanın diğer uçuş yapılabilen bölgelerinde sadece festivallerde ulaşılabildiğini ifade etti.
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