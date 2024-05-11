Türkiye’nin ATM merkezi ‘TAM’ hayatımızda! 7 banka artık tek yerde

Bankacılık işlemlerinin tek noktadan çok daha kolay yapılabilmesi için Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT ATM'leri "TAM" adı altında birleşiyor. Türkiye'nin ATM Merkezi "TAM" ile vatandaşlarımıza daha hızlı ve avantajlı hizmet sunabilmek adına, bankacılık işlemlerinin tek noktadan çok daha kolay bir şekilde üstelik para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama gibi işlemlerle sınırlı olmadan yapılabilmesi sağlanıyor. Platform, yakın gelecekte üye bankaların tüm ATM'lerinin sisteme dahil edilip 19 bin adede ulaşılmasıyla birlikte hem müşteriler hem de TAM üyesi bankalar bugün için yakaladıkları avantajı daha da ileri bir noktaya taşıyacaklar.

500 MİLYON DOLAR KATKI

Projeye dahil tüm bankaların ATM operasyonlarının yönetilmesine ilişkin kullanılan tüm kaynak bileşenleri tek çatı altında optimize edilecek ve tüm nakit yönetim organizasyonu proje paydaşlarının kontrolünde gerçekleştirilecek. Böylelikle sağlanan maliyet tasarrufunun yanı sıra benzer tasarruf projeleri için bu model örnek olacaktır. ATM'lerin çok daha verimli konumlandırılması, merkezi yönetim sonucu operasyonel maliyetin azaltılması sağlanırken, müşterilere daha çok noktada masrafsız işlem yapabilme fırsatı sunulacaktır. Projenin orta vadede ülkemize yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlanması beklenmektedir.

BANKA MÜDÜRLERİ: ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ALPASLAN ÇAKAR: Biz bu iş birliğine Türkiye'nin en büyük ATM ağıyla katılıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.

VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH: Bankalarımıza maliyet optimizasyonu sağlayacak olan proje, ülkemiz ekonomisine de göz ardı edilemez katkılar sağlayacaktır.

HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN: Ekonomimize katkı sağlayacak bu çalışmaya destek veren tüm bankalara teşekkür ediyorum.

ZİRAAT KATILIM GENEL MÜDÜRÜ METİN ÖZDEMİR: "TAM" projesinin dağıtım kanalları anlamında da oluşturulacak bir ekosistemin önemli parçası olacağını düşünüyorum.

VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ALİ AKBEN: Platformdaki tüm ATM'leri ücretsiz kullanmalarının sonucu olarak şubeden gerçekleşen işlem payının azalması bizim için çok önemliydi.

EMLAK KATILIM GENEL MÜDÜRÜ ONUR GÖK: Günümüzde müşterilerimizin finansal mecralara erişimlerinin önemi de giderek artıyor. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

PTT GENEL MÜDÜRÜ HAKAN GÜLTEN: Müşterilerimizin bütün kamu ATM'lerini kullanmalarına imkân sağlayacak projenin bir paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz.