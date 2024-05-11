TÜRKİYE'DE, uzayda konuşlu uydular üzerinden haberleşme hizmeti sunan işletmelerin hem abone sayıları hem de gelirleri artıyor. Buna göre, uydu haberleşme hizmetleri sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin 2019'da 11 bin 642 olan abone sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 15 bin 859'a yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2023 Yılı Pazar Verileri Raporu'na göre, Türkiye'de uydu haberleşme sektörü, büyümesini sürdürüyor. Buna göre, uydu haberleşme hizmetleri sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin 2019'da 11 bin 642 olan abone sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 15 bin 859'a yükseldi. Böylece abone sayısı son 5 yılda yüzde 36,2 arttı. Buna bağlı olarak işletmelerin gelirleri de son 5 yılda yüzde 345 arttı.