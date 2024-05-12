Almanya’da yatırım için doğru ‘Coordinat’

Coordinat Bornova projesiyle adından söz ettiren ve Coordinat Suits ile İzmir'e yüksek kalitede bir şehir oteli kazandıran Coordinat Yapı, Almanya'nın Duisburg kentinde yapımını sürdürdüğü özel konut projesiyle yurt dışında yatırım yapmak isteyenler için fırsat sunuyor.

KENT MERKEZİNDE

Tek blokta 1+1 ve 2+1 yerleşim planına sahip toplam 38 daireden oluşan projenin özellikle Türk yatırımcılarının ilgisi çektiğini belirten Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Onur Durmuş, konutları 2025 yılı sonunda teslim edeceklerini söyledi.

Kurdukları Coordinat Construction GMBH firmasıyla Almanya başta olmak üzere;

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yatırım yapmayı planladıklarını dile getiren Durmuş, bunun ilk adımını Duisburg kent merkezindeki projeyle beraber attıklarını ifade etti.

Proje hakkında bilgi veren Onur Durmuş, "Coordinat Construction firması olarak kent merkezinde hem Duisburg Essen Üniversitesi'ne hem de uluslararası otobana çok yakın konumuyla dikkat çeken konut projemizi yaşama geçiriyoruz.

Orada satın aldığımız bir binanın iç ve dış renovasyonunu gerçekleştiriyoruz.

Tamamen yenilediğimiz metrekare ve tasarımlarla yeni, modern ve konforlu bir yaşam imkanı sunacağız.

Tek blokta 1+1 ve 2+1 yerleşim planında 38 daireden oluşan binamız zemin üstünde 5 kata sahip. Binanın kendi otoparkı da bulunuyor.

Projenin toplam yatırım maliyeti ise yaklaşık 11 milyon avro civarında.

2025 yılı sonunda anahtarları teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Durmuş, "İnşaat firması olarak ihracat yapmak istedik.

Türkiye'den bazı malzemeleri Almanya'ya götürüyoruz.

Orada Alman işçiler Türk malzemelerini kullanarak çalışıyorlar. Zaten Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Türkiye ve İzmir ile önemli ticari ilişkileri bulunuyor.

İki ülke arasındaki ticaretin yüzde 40'ı buradan sağlanıyor.

Dünyanın en önemli ticari fuar merkezleri de bu eyalette yer alıyor. Amacımız yurtdışında yatırım için bir güven noktası olmak" dedi.

LANSMAN 31 MAYIS'TA

31 Mayıs tarihinde projenin lansmanını yapacaklarını kaydeden Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan, "Coordinat Yapı olarak global bir firma olma yolunda önemli bir adım attık. Almanya'daki ilk projemizin çalışmaları program dahilinde devam ediyor.

Şimdi ön talepleri topluyoruz.

31 Mayıs tarihinde ise asıl lansmanı yapacağız.

Projeye özellikle Türk yatırımcıların ilgisi büyük oldu.

Coordinat Yapı'yı yıllardır takip eden ve güvenen bir yatırımcı grubu var. Almanya'da yapacakları konut yatırımıyla avro ile kira gelirine sahip olacaklar. 116 bin eurodan başlayan fiyatlarla lansmana çıkıyoruz. Yatırımcılara yüzde 25 peşinat kalanı 18 vade farksız taksit imkanı sunacağız. Projede 3 yıl boyunca kira garantisi de veriyoruz" dedi.

"YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

ALMANYA ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde yatırım yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatan Caner Tan sözlerine şöyle devam etti: "Bu projeyi tamamladıktan sonra yeni yatırımlar yapmak için önemli danışmanlık firmalarıyla görüşme halindeyiz. 300-500 konutluk yeni projeler yapmak istiyoruz. Çünkü Almanya'da konut açığı var. Orada yeni konutlara yoğun talep bulunuyor. Türk yatırımcılar için önemli bir avantaj sağlıyoruz. Çünkü hem Almanya'da yatırım yapacaklar hem de İzmir'de kurumsal bir firmayla gerektiğinde yüz yüze görüşme fırsatına sahip olacaklar. Bu güven duygusunu verebilmek bizler için çok önemli. Yatırımcılar için çok cazip bir fırsat. Üstelik Almanya'da konut sahibi olmak vize konusunda da bir avantaj sağlıyor."