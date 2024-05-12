Armani mağazasının açılışı büyük ilgi gördü

ÇİÇEK İç Giyim'in sahipleri Metin, Vedat, İzzet ve Sami Stamati'nin Türkiye distribütörü olduğu ve İnci Koparan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Emporio Armani mağazasının İzmir İstinye Park açılış lansmanı büyük ilgi gördü. İzmir'in tanınmış simalarının bir araya geldiği gecede ünlü DJ David Şaboy konuklara eğlenceli saatler yaşattı. Etkinliğe İzmir cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden, Didem- Ediz Özkardeş, Esay-Mehmet Özbüker, Abdullah Koparan, Demet Özbüker, Cem Özakbaş, Gülperin Sertdemir, Gökhan Erbakan, Berna Yeşilyurt, Özgür Özkaya, Lale Somak, Ömre Atılgan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katıldı. Konuklar Emporio Armani'nin yeni sezon koleksiyonunu çok beğendiklerini dile getirerek ve bol bol alışveriş yaptı.