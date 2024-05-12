  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Armani mağazasının açılışı büyük ilgi gördü

Armani mağazasının açılışı büyük ilgi gördü

HABER MERKEZİ
Armani mağazasının açılışı büyük ilgi gördü
ÇİÇEK İç Giyim'in sahipleri Metin, Vedat, İzzet ve Sami Stamati'nin Türkiye distribütörü olduğu ve İnci Koparan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Emporio Armani mağazasının İzmir İstinye Park açılış lansmanı büyük ilgi gördü. İzmir'in tanınmış simalarının bir araya geldiği gecede ünlü DJ David Şaboy konuklara eğlenceli saatler yaşattı. Etkinliğe İzmir cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden, Didem- Ediz Özkardeş, Esay-Mehmet Özbüker, Abdullah Koparan, Demet Özbüker, Cem Özakbaş, Gülperin Sertdemir, Gökhan Erbakan, Berna Yeşilyurt, Özgür Özkaya, Lale Somak, Ömre Atılgan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katıldı. Konuklar Emporio Armani'nin yeni sezon koleksiyonunu çok beğendiklerini dile getirerek ve bol bol alışveriş yaptı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA