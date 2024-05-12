Binde bir görülen hastalık robotik cerrahiyle tedavi edildi

İZMİR'DE yaşayan ve 5 yıldır şiddetli böbrek ağrısı şikayeti bulunan Erdal Temel (36), Özel Sağlık Hastanesi'nde gerçekleştirilen Robotik Cerrahi operasyonuyla sağlığına kavuştu. Özel Sağlık Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna yapılan tetkikler sonucunda ektopik pelvik böbrek anomalisi ve böbrek çıkım darlığı tanısı koydukları Erdal Temel'e 4 saatlik başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Burak Turna daha önce 5 farklı merkeze giderek ameliyat olmak isteyen hastada, binde bir kişide görülen anomali tespit ettiklerini ve Türkiye'de bu alanda ilk defa robotik cerrahiyle gerçekleştirilen bir operasyona imza attıklarını dile getirdi.

NADİR GÖRÜLÜYOR

OPERASYON hakkında bilgi veren Prof. Dr. Turna "Erdal beyde doğuştan kaynaklanan ektopik pelvik böbrek anomalisi vardı. Hastamızın böbreği olması gereken yere çıkamamış. Pelvis dediğimiz karın alt bölgesine yerleşmiş. Kendisinde böbrek çıkım darlığı da bulunuyordu. Tıkanıklığa bağlı olarak böbrek tam boşalamıyor ve işlevini yerine getiremiyordu. Bu tıkanıklıktan dolayı Erdal beyin ciddi ağrıları ve karnında şişme vardı. Böbrek havuzcuğu büyüyerek idrar torbası kadar olmuştu. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde böbrek çıkım darlığı ve ektopik böbrek rahatsızlıklarını bulduk. Bunu düzeltmek için robotik cerrahi ile operasyon gerçekleştirdik. Bu nadir rastlanan ve binde 1 kişide görülen bir anomali. İnsanlar bunu fark etmeyebiliyor ve böbrek fonksiyonlarını da kaybedebiliyor. Ameliyattan sonra yapılan testler sonucunda iki rahatsızlığın da tamamen düzeldiği ve böbreğin fonksiyonlarını yerine getirmeye başladığını gördük. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlıklı günler dileriz" diye konuştu. Dünyada ve ülkemizde bu operasyonu yapabilecek sayılı merkez arasında olduklarını ifade eden Prof. Dr. Burak Turna, hastanın ameliyatın ardından 3 gün içinde taburcu olduğunu da sözlerine ekledi.

AVANTAJ SAĞLIYOR

ROBOTİK cerrahi tekniği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Burak Turna şunları söyledi: "Bu yöntemle hastaların ameliyat sonrası daha az ağrı duyması ve normal yaşama daha erken dönmesi imkanı sağlanıyor. Üstelik açık ameliyata göre yara izi de az olduğu için estetik anlamda da avantaj sunuyor. Bu yöntem vücutta daha az travmaya neden olduğu için hem kan kaybı daha az oluyor hem de iyileşme süresi kısalıyor. Hastada enfeksiyon riski azalıyor. Robotik cerrahi ile hastalarımıza açık cerrahinin dezavantajlarından uzak ameliyat imkanı sağlıyoruz. Bu konudaki deneyimi bin vakanın üstünde olan bir ekiple birlikte toplum sağlığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."