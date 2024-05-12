Denizli’de 2 bin kişiye ücretsiz meyve dağıtıldı

DENİZLİ Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği (DEMESKO), Delikli Çınar Meydanı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve dernek yöneticileri tarafından 2 bin paket meyve, halka ücretsiz olarak dağıtıldı. DEMESKO Başkanı Halil Öztürk, üreticilerin daha fazla kazanması ve halkın daha uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi amacıyla yola çıktıklarını vurguladı. Öztürk, bu etkinliklerle Denizli'nin üretim potansiyeline dikkat çekmeye çalıştıklarını belirterek, "En iyi erik ve kiraz Denizli'de yetişiyor. Bu özelliğiyle ilimizi ön plana çıkarma amacındayız. Ayrıca, halkımızın bu değerleri daha uygun fiyatlara ulaşabilmesi için mücadele edeceğiz" dedi.