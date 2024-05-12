Doğal gaz tüketiminde ülkemiz üçüncü sırada

TÜRKİYE'DE doğal gaz dağıtım şirketleri geçen yıl 17 milyar liranın üzerinde yatırım yaparken 2024-2026 döneminde toplam 75 milyar liralık yatırım planlanıyor. 2023 sonu itibarıyla ise 81 il ve 845 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı.Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ısınma amaçlı doğal gaz tüketimi sıralamasında Almanya ve İtalya'dan sonra üçüncü oldu. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğinin (GAZBİR) yıllık raporundan derlenen bilgilere göre, 2026'ya kadar planlanan yatırımlarla yaklaşık 130 yeni yerleşim yerine doğal gaz arzının sağlanması öngörülüyor.