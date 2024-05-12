Dünya Demirci halılarını kullanıyor

Manisa Demirci hem yurtiçinde hem de yurtdışında, ürettiği yün halılarla ünlendi. İlçenin önemli bir geçim kaynağı olan halıcılık, yan sektörleri de hareketlendirdi. 200 yıl önce eşek sırtında komşu ilçe Gördes'e giderek halı dokumayı öğrenen Demircili kadınların ellerinde ilmek ilmek dokunan halılar, ihracatla dünyanın birçok yerine gönderildi. Ayasofya, ibadete açılırken halıları da Demirci'nin yün halılarından seçildi.

EN ÜNLÜ CAMİLERDE

Tüm dünyanın tercih ettiği halıları üreten Demirci, şimdi talebe yetişmekte zorlanıyor. Yanmaz ve antibakteriyel özellikli Demirci halıları Orta Asya'nın en büyük camisi olan Hazreti Sultan Camii'ni süsledi. Demirci halısı, Bursa Ulu Camii, İstanbul Yeni Camii, Selimiye Camii, Süleymaniye Camii, Şakirin Camii, Eyüp Sultan Camii gibi Türkiye'nin en ünlü camilerini süsledi. Fatih'te bulunan ve İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen önemli eserlerden olan ve ibadete açılan Kariye Camii'nin halıları da Demirci'de dokundu.

HEPSİ ÖZEL TASARIM

Restorasyon çalışmaları tamamlanan ve birkaç gün önce açılan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Divriği Ulu Camii'nin halıları da yine Demirci'de dokundu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, TBMM ve Macaristan Kraliyet Sarayı'na özel tasarlanan Demirci halıları gönderildi.

SİPARİŞLERİN SAYISINDA ARTIŞ

AYASOFYA-İ Kebîr Camii'nin ibadete açılmasıyla birlikte 86 yıllık rüya gerçekleşti. Müslümanlar Ayasofyai Kebîr Camine akın ederken caminin halıları da gündem oldu. Bu kutsal mekanda kullanılan halılar Manisa'nın Demirci ilçesinden seçildi ve özenle dokunup serildi. Ayasofya- i Kebîr Câmii, Demirci halıcılığına da uğur getirdi. Sadece halıyı dokuyan firma değil birçok firma sipariş almaya başladı. Öte yandan 79 yıl aradan sonra Kariye Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı. Kariye caminin halıları Vakıflar Genel Müdürlüğü mimarları tarafından belirlenen desen ve renkler ile geleneksel Türk motifleri kullanılarak dokuması yapıldı.