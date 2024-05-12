Göztepe’nin başarısı ekonomiyi canlandıracak

2021 - 2022 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 2 sezonun ardından geri dönen Göztepe'nin bu büyük başarısı tüm kenti sevince boğdu. İzmir iş dünyası temsilcileri, Süper Lig'de İzmir'i temsil edecek Göztepe'nin bu başarısının kent ekonomisi için de önemli bir ivme yaratacağına dikkat çekti.

Turkmall Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan, "İzmir'in en köklü kulüplerinden Göztepe'nin Süper Lige yükselmesi şehrimiz adına önemli bir gelişme oldu. Biz İzmir'e özel önem veriyoruz. Bu nedenle İzmir'de özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Forum Göztepe'yi hayata geçiriyoruz" dedi.

Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer ise şöyle söyledi: "İzmir'in 2 yıldır Süper Lig'de temsilcisinin olmaması hepimizi üzüyordu. Göztepe'nin bu hasrete son vermesi bizi mutlu etti. Biz de Tanyer Yapı olarak Göztepe'nin bu başarısının destekçilerinden biri olmanın gururunu paylaşıyoruz."