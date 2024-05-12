İZDO’da güçlü ekip yenilikçi proje vurgusu

İzmir Diş Hekimleri Odası'nda (İZDO) gerçekleştirilen 20'nci Olağan Genel Kurul sonrasında belirlenen yeni yönetim kurulu göreve başladı.

HİZMET BAYRAĞI

İZDO'nun 20'nci dönem Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Ersin Atinel olurken, 9 kişilik yönetim kurulu Dt. Özkan Akgün, Dt. Hüseyin Emre Aydın, Dt. Arda Hacarlıoğlu, Dt. Gizem Bayraktaroğlu, Dr. Dt. Melis Daraoğlu Gürel, Prof. Dr. Tunç İlgenli, Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz ve Dt. Cenker Aktaş'tan oluştu. Yönetim Kurulu'nda Başkan Vekili Prof. Dr. Tunç İlgenli olurken; Dt. Gizem Bayraktaroğlu Sayman ve Dr. Dt. Melis Daraoğlu Gürel ise genel sekreterlik görevine getirildi. İZDO'nun yeni yönetimi olarak bugüne dek yapılan hizmet bayrağını daha da yukarıya taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ersin Atinel, önceki dönem yönetim kurulu başkanı Deniz Çağında olmak üzere; tüm yönetim kurulu üyelerine emek ve hizmetleri için teşekkür etti.

Atinel, 2 yıllık görev süresi içinde toplum sağlığını korumak, insanları bilinçlendirmek ve diş hekimlerinin sorunlarını çözmek için İZDO çatısı altında hizmet üretmeye sekmeye devam edeceklerini vurguladı.

Üniversite yıllarından başlayarak Türk Diş Hekimleri Birliği ve İZDO çatısı altında çeşitli görevler aldığına dikkat çeken Başkan Ersin Atinel, özellikle genç meslektaşların geleceğini bugünden şekillendirecek projeler üretmek istediklerini kaydetti.

"ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ"

MESLEKTAŞLARININ sorunlarını iyi bildiklerini ve çözüm odaklı çalışacaklarını dile getiren İZDO Başkanı Atinel, "İZDO olarak toplumsal sorumluluklarımız bulunuyor. Bu amaçla halkı bilinçlendirmek için ağız ve diş sağlığı eğitimleri düzenliyoruz. Belediyelerle işbirliklerini önemsiyoruz. Sektördeki gelişmeleri takip edebilmek için mesleki eğitimler gibi etkinliklere de devam edeceğiz. Sektörün sorunlarını iyi biliyoruz. Kamu ve özel sektörde çalışan üye olsun olmasın, tüm diş hekimlerini etik değerler çerçevesinde temsilen buradayız. Meslektaşlarımızın sesi olmak için çalışıyoruz" dedi.