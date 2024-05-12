Mobilya üretiminde 585 milyon dolarlık ihracat

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM), 2024 Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay 678 milyon dolar ihracat yapan mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü nisan ayında 585 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2024 yılının ilk dört ayında en çok ihracat 350 milyon dolar ile Irak'a yapıldı, ikinci sırada ise 124 milyon dolar ile Birleşik Krallık yer aldı. Üçüncü sıradaki Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat 120 milyon dolar olurken listenin devamında Almanya, İran, Fas, Fransa, Libya gibi ülkeler yer aldı.

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, "Yılın ilk üç ayında istikrarlı bir artış yakaladık. Öncelikli amacımız mevcut pazarlarımızda payımızı artırarak, yılın geri kalan aylarında yoğun çalışıp 8 milyar dolar barajını aşmak" dedi.