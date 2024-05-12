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Haberler Ekonomi ‘Yerli ve milli vagonlar yükümüzü taşıyacak’

‘Yerli ve milli vagonlar yükümüzü taşıyacak’

HABER MERKEZİ
‘Yerli ve milli vagonlar yükümüzü taşıyacak’

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında vagon üretimi yapan bir ülke olarak çevre dostu ve ekonomik vagonlarımız ile lojistik sektörüne yeni bir soluk getiriyoruz. Yerli ve milli vagonlarımız Türkiye'nin yükünü taşıyacak" dedi.TÜRASAŞ tarafından üretilen 27 adet Konteyner Vagonu TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TSI STANDARTLARINA UYGUN

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, 1 vagonun 2 adet 40 ayak konteyner yükleme ve toplam 108 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olarak üretildiği ifade edildi. Söz konusu vagonların uluslararası kullanıma olanak sağlayan TSI (Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnameleri) standartlarına uygun şekilde imal edilerek tescili yapıldığının altı çizilen açıklamada, bu vagonlardan yıl içerisinde toplam 200 adet üretilmesinin planlandığı belirtildi.

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