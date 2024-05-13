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Haberler Ekonomi 2024 SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2024 SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? Bakanlık personel alım şartları neler? Hangi branşlardan personel alımı olacak? soruları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'na çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 36 bin personel alımı yapılacak. İşte bakanlığın personel alımına ilişkin merak edilenler...

HABER MERKEZİ
2024 SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. Peki bakanlığın personel alımı şartları neler? Başvurular nereden olacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli mi? İşte tüm ayrıntılar...

2024 SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

2024 SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

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