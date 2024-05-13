İzmir'in ticaret tarihinde önemli bir role sahip olan Kardiçalı Ailesi'nin 3. kuşak temsilcilerinden tanınmış iş insanı Tuncay Özilhan'ın eşi Emine Özilhan ile Macit Erzel ve Cemal Çiftçiler'in en büyük hissedarı olduğu tarihi Büyük Kardiçalı Hanı satışa çıktı. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile boşaltılan ve hırsızların hedefi olunca da zemin kattaki dükkan girişlerine tuğla örülen yüzyıllık hanın İstanbullu bir emlak firması tarafından 35 milyon dolara yani bugünkü dolar kuru ile 1 milyar 135 milyon liraya satışa çıktığı öğrenildi. Yaklaşık 4 bin 824 metrekare kapalı alanı bulunan han, 98 yıl önce İzmir'in ilk, ülkemizin de 2. betonarme yapısı olarak bin 718 metrekarelik arsa üzerine inşa edildi. Alıcı ve aracılardan hiçbir komisyon talebi veya ücret talebi olmadığı, yapının konumu ile turizm yatırımcılarına uygun bir bina olduğu belirtilen satış ilanında, tarihi hanın 35 milyon dolara satışa sunulduğu kaydedildi.

Büyük Kardiçalı Hanı, geçtiğimiz aylarda hırsızlar tarafından talan edilmişti. Bu olay, gazetemizin manşetine taşındı.