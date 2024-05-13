EGİAD iş dünyasını bir araya getiriyor

Örnek teşkil eden etkinlikler arasında yer alan EGİAD Ticaret Köprüsü, 10'uncu kez iş dünyasını bir araya getirdi. EGİAD-Ege Genç İş İnsanları Derneği üyelerinin temel beklentilerinden biri olan İş Ağlarını (networking) kurmak ve genişletmek amacıyla oluşturulan söz konusu etkinliğe bu kez de 100'e yakın iş insanı katılıyor. Çok sayıda üyenin yer aldığı etkinlik sayesinde bugüne kadar binin üzerinde iş insanı birbirine networking anlamında temas etmiş olurken, EGİAD çatısı altında iş dünyası birleşmiş olacak. EGİAD girişimleriyle Türkiye'de yaygınlaşan bu sistem sayesinde ticaret ağları genişlerken, rekabetin her geçen gün daha kıran kırana geçtiği günümüzde iş fırsatları da daha görünür hale gelecek.