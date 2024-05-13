Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bugün açıklayacağı tasarruf ve verimlilik paketinin detayları netleşmeye başladı. Kamu yöneticilerinin uyacağı kuralların yer aldığı pakete göre tüm harcamalar kalem kalem çıkarılarak, tasarruf edilecek alanlar belirlenecek. Buna göre yeni pakette sadece tasarruf tedbirleri değil, kamu kurumlarının harcamalarının nasıl verimli hâle geleceğine yönelik tedbirler de yer alacak. Buna göre az kaynakla etkin projeler yapılacak. Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilecek. Mal ve hizmet alım ödenekleri yüzde 10 kesintiye gidilecek. Yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesinti olacak. Tasarruf paketinin hazırlanmasındaki hedef ise 100 milyar liralık tasarruf sağlamak.