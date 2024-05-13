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Haberler Ekonomi Vergi dedektifleri iş başında

Vergi dedektifleri iş başında

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi dedektifleri POS cihazlarından gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının beyan edilip edilmediğini belirlemek için görev başında. 100 dedektif İzmir’deki iş yerlerinde inceleme yapıyor.

FATİH ŞENDİL
Vergi dedektifleri iş başında

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı olarak il genelinde 100'e yakın denetim personeli, 24 saat esaslı olarak başta kayıt dışılık olmak üzere yol ve saha denetim faaliyetleri için çalışmalara devam ediyor. Vergi dedektifleri denetimlerde kayıt dışı işletmelerin olup olmadığı, belge düzenine uyulup uyulmadığı, POS cihazlarının işletmeye ait olup olmadığı, IBAN üzerinden tahsilat yapılıp yapılmadığı, kayıt dışı işçi çalışıp çalışmadığı gibi çeşitli konulara öncelik veriyor.

'FARKLI FİŞ KESİLİYOR'

İzmir Vergi Dairesi yetkilileri, özellikle bazı işletmelerin düşük vergi ödemelerini denetim altına almak için çalıştıklarını belirterek şunları söylediler: "Eşiniz ve ailenizle birlikte bir restorana yemeğe gidiyorsunuz. Çıkışta hesabı istiyorsunuz, fişe baktığınızda kasaptan et ya da kıyma almış gibi fatura kesiyorlar. Kafede çay/kahve içiyorsunuz, size su fişi kesiyor. Araç yıkatıp dondurma fişi kesmek gibi. İşletmelerin birçoğu faaliyet alanı dışında POS cihazıyla fiş kesiyorlar. Her gün yüzlerce böyle işletmeyi tespit edip, cezai işlem uygulayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu işletmelerin faaliyet alanları ile tekrar vergilendirme yapılmasını sağlıyoruz."

İHBAR YAĞIYOR

"Başkanlığımızca, gerek İzmir Vergi Dairesi Başkanlığımız iletişim kanalları üzerinden gerekse CİMER ve VİMER üzerinden yapılan bildirimlerin tamamı titizlikle araştırılarak sonuçlandırılıyor" diyen Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı şöyle devam etti: "Hiç çekinmeden 7/24 vatandaşların her türlü şikayetini bekliyoruz. Her ihbar kesinlikle incelip değerlendirmeye alınıyor. İhbarda bulunan vatandaşın kimliği gizli tutuluyor. Her Türk vatandaşı, hiç çekinmeden gördüğü usulsüzlükle ilgili ihbarda bulunabilir."

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