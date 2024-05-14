250 milyarlık tasarruf reçetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin açıklandığı toplantıda, 3 yıl boyunca uygulanacak olan söz konusu paketin diğer reformlarla birlikte bir anlam ifade edeceğini vurgulayarak, "Gelecek yıl yüzde 20'nin altında, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız. Geçmişte başardık, yine başaracağız" dedi.

TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ

Tasarruf paketinin hayata geçirilmesinde "idari ve kanuni" olmak üzere iki ayaklı çalışma yürütüldüğüne işaret eden Yılmaz, kanun gerektirmeyen konulara yönelik hazırlıkların son aşamaya geldiğini ve genelge taslağının bu hafta içinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise toplantıda en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak olduğunu belirterek, "Enflasyonu düşük tek hanelere indirmek. Refah için, sürdürülebilir yüksek büyüme için de düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir" dedi. Şimşek, açıkladıkları paketle ve yakında maliye politikasında atacakları ilave adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacaklarını söyledi.

SEKİZ ALAN ÖNCELİKLİ OLACAK

Harcama tedbirlerinin, "kamuda tasarruf, bütçede harcama disiplini ve kamu yatırımlarında verimlilik" olmak üzere 3 temel ekseni olduğuna vurgu yapan Şimşek, "Kamu tasarrufu diye baktığımızda 8 öncelikli alana yoğunlaşıyoruz. Bu alanlar, taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurt dışı geçici görevlendirme giderleri, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderleri ile diğer cari harcamalardır" dedi. Şimşek, "Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız ve hayata geçireceğiz" değerlendirmesini yaptı.

EMEKLİ KADAR PERSONEL ALIMI

Pakete göre; yeni taşıt ve bina alımı ile kiralamaları üç yıl süreyle durdurulacak. Savunma ve güvenlik hariç personel servisleri kaldırılacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanması süresiz kaldırılacak. 3 yıl boyunca emekli olan sayısı kadar yeni personel istihdam edilecek. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek. Hizmet içi eğitimler lüks oteller yerine kamu tesislerinde yapılacak. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri faaliyetler düzenlenemeyecek. Kamu kurumlarının; ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyeler vermesi yasaklanacak. Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak. Mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapılacak.

CHP'NİN MAĞDURİYET ALGISI TUTMADI

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, tasarruf paketini yaptığı ilginç eleştiriyle gündeme geldi. Yücel, "Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP'yi zayıflatmak ve CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek" ifadesini kullandı. Yücel'in sosyal medya hesabından yaptığı bu çıkış, vatandaşlar tarafından komik bulundu. Bazı kullanıcılar, "Bu tedbirlerden de mağduriyet çıkarma çabasına düşmüşsünüz. Algıyı bırakın, hizmet ve icraat yapın" yorumunda bulundu.