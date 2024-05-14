‘Çiftçilerimiz yeni nesil tarım teşviklerinden yararlanmalı’

ULUSLARARASI Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, tarımda dijitalleşme ve yeni nesil uygulamaların arttığını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı da birtakım uygulamalarla yeni nesil tarım sektörüne teşvikler vermeye başladı. Çiftçilerimize bu desteklerden faydalanmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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EREN Günhan Ulusoy, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Son yıllarda tarımda sürdürülebilirliği ve üretimi engelleyen tüm sıkıntılara karşı şirketler tarafından dijital hassas tarım araçları konusunda yatırımlar yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da birtakım uygulamalarla yeni nesil tarım sektörüne teşvikler veriyor. Örtü altı üretime ve organik tarıma verilen teşvikler bu alanlardaki birkaç örnek arasında gösterilebilir" dedi.