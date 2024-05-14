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Haberler Ekonomi Cipste rekabet ihlaline Kurul’dan soruşturma

Cipste rekabet ihlaline Kurul’dan soruşturma

HABER MERKEZİ
Cipste rekabet ihlaline Kurul’dan soruşturma
ABD merkezli dev gıda üreticisi Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırma döneminde yapılan incelemelerde, Kurulca, şirketin Türkiye'deki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda yer alan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik kuşku doğuran çok sayıda delil elde edildi. Firma Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla faaliyet gösteriyor.
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