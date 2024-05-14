İzmir’e kruvaziyer akını

İZMİR'E dün 2 kruvaziyer birden geldi. Marshall Adaları bayraklı 'MSC Divana' sabah saatlerinde Alsancak Limanı'na demirledi. Gemide, 3 bin 567 yolcu olduğu ve sezon boyunca 25 sefer yapacağı belirtildi. Kente gelen diğer gemi ise Panama bayraklı 'Vista' ise bin 194 yolcu getirdi. Gemiden inen turistler, kentte alışveriş yapma ve turistik yerlerini dolaşma fırsatı buldu.

2 MİLYON TURİST HEDEFİ

İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Öncelikle Türkiye açısından inanılmaz iyi, doğru adımlarla ve hızlı bir şekilde kruvaziyer turizminin arttığını gözlemlemekteyiz. Uzun yıllardan sonra ilk defa iki tane gemi İzmir Limanı'na aynı anda geldi. İki gemide 5 bine yakın yolcumuz var. Bu sene İzmir Limanı özelinde düşünürsek yaklaşık 100 bin yolcuyu çok rahat bir şekilde geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

İzmir'e yaklaşık 68 sefer yapılacağını belirten Öztürk, "Kuşadası Limanı'na bu sene yaklaşık 550, Çeşme Limanı'na ise 103 gemi bekliyoruz. Uzun yıllardan sonra, pandemiden sonra neredeyse sıfıra kadar düşen kruvaziyer yolcu veya kruvaziyer uğrakları Türkiye limanları için inanılmaz derecede artış göstermeye başladı. 2 milyonun üzerinde turistin Türkiye'yi ziyaret edeceğini bekliyoruz" diye konuştu.