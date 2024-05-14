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Haberler Ekonomi Türk Lirası’nın cazibesi her geçen gün artıyor

Türk Lirası’nın cazibesi her geçen gün artıyor

HABER MERKEZİ
Türk Lirası’nın cazibesi her geçen gün artıyor
TÜRKİYE ekonomisine güven artıyor. William Blair International portföy yöneticisi Daniel Wood, bunun Türkiye'nin yükselişinin sadece bir başlangıcı olduğunu belirtti. Bu kapsamda ABD doları cinsinden borçlanıp Türk lirasına yatırım yapmak, son altı ayda gelişmekte olan piyasalarda en iyi performans gösteren carry trade oldu. Yatırımcıların ABD, Avrupa ve Japonya gibi daha ucuz bölgelerden borçlanıp bu parayı Türkiye gibi yerlerdeki daha yüksek getirili finansal varlıklara yatırdığı arbitraj ticareti, dolar cinsinden borçlanan yatırımcılara son altı ayda %12'den fazla kazanç sağladı.
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