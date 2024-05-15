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Haberler Ekonomi İngiltere’de işsizlik oranı yüzde 4,3’e kadar yükseldi

İngiltere’de işsizlik oranı yüzde 4,3’e kadar yükseldi

HABER MERKEZİ
İngiltere’de işsizlik oranı yüzde 4,3’e kadar yükseldi
İNGİLTERE'DE işsizlik ocak-mart döneminde yüzde 4,3'e yükseldi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), iş gücü piyasasına ilişkin ilk çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede işsizlik yıllık ve çeyreklik bazda artış göstererek ocak-mart döneminde yüzde 4,3'e çıktı, istihdam ise yüzde 74,5 oldu. Ülkede işsizlik Mayıs-Temmuz 2023 döneminden beri en yüksek seviyesini gördü. İngiltere'de çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık artış bu dönemde yüzde 6, ikramiyeler dahil maaşlarda yüzde 5,7 olarak hesaplandı.
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