Kızılay kurban vekaleti ücretlerini açıkladı

TÜRK Kızılay tarafından, 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' temalı 2024 Kurban Kampanyası Lansmanı Ankara'da düzenlendi. Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Yılmaz, 2024 yılı vekaletle kurban hisse bedellerinin yurt içi ve Filistin için 11 bin 750 lira, yurt dışı için 4 bin 300 olarak belirlendiğini açıkladı. Hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler için ise Türkiye ve Gazze için 1 hisse karşılığı 370 dolar veya 345 euro, diğer ülkeler için de 135 dolar veya 125 euro bedel ödenmesi gerektiğini açıkladı.