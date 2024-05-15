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Haberler Ekonomi TÜBİTAK 30 personel alacak

TÜBİTAK 30 personel alacak

HABER MERKEZİ
TÜBİTAK 30 personel alacak
TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 personel alınacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, istihdam edilecek 27 personel bilimsel programlar uzman yardımcısı ve uzmanı, 3'ü de teknisyen ve tekniker olarak görev yapacak. Söz konusu 30 personel Ankara'da istihdam edilecek. Başvurular, uzman yardımcısı ve uzman kadroları için 23 Mayıs'a, teknisyen ve tekniker kadroları için 20 Mayıs'a kadar yapılacak. Başvurular için gerekli bilgilere TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.
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