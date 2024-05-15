Türkmen doğalgazı Türkiye’ye geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Doğalgaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Bayraktar, törenin ardından imzalanan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İKİLİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü iradenin, ikili işbirliğinin en somut göstergesi ve aynı zamanda teminatı olduğunu dile getirerek, ikili stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerin 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'yle stratejik müttefiklik düzeyine ulaştığını anımsattı.

İki ülkenin bugüne kadar birçok projeyi ortak geliştirdiğini kaydeden Bayraktar, "Başta Bakü-Tiflis- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Azerbaycan petrolü başta olmak üzere Hazar bölgesindeki, Kafkas coğrafyasındaki petrolün Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de dünya piyasalarına arzı için fevkalade önem arz ediyor. Bu, dünya petrol piyasası için açıkçası dünya petrol arzının dengeli olması için çok önemli bir proje. Bunu yine iki ülkenin güçlü iradesiyle ortaya koyduk ve bugüne kadar sorunsuz bir şekilde bu hatla petrol dünyaya ulaşıyor" şeklinde konuştu.

YENİ BİR BOYUT KAZANDI

Bayraktar, "İmzalamış olduğumuz anlaşmayla beraber ilişkilerimiz doğalgaz alanında yeni bir boyuta geliyor. Bu anlaşmanın içerisinde birçok husus var. Bu anlaşmanın içerisinde 2030'a kadar Azerbaycan kaynaklarının, doğal gazının, Hazar kaynaklarındaki doğalgazın, Türkiye'ye ilave gaz hacimlerinin ulaşmasını, bir kısım doğal gazın ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını öngörüyoruz. Bununla beraber Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden olarak Türkiye'ye ulaştırılması konusunda da bu anlaşma neticesinde bir mutabakata varmış oluyoruz" diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak geliştirdiği boru hatlarına, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğalgaz ulaştıracak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın yeni bir "kardeş" olarak geldiğini ifade eden Bayraktar, "İnşallah bu kış, Nahçıvan'ın doğalgazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı devreye almayı planlıyoruz. İnşaat faaliyetlerimiz açıkçası sona yaklaşmış olacak" diye konuştu.