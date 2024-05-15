Turkuvaz Medya Merkezi’nde gastronomi turizmi etkinliği

AVRUPA'NIN en büyük gastronomi turizmi etkinliği olan GASTROSHOW kongresi, 30-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Turkuvaz Medya Merkezi Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en iyi markalarının ve 50'den fazla prestijli seçkin konuşmacının yer aldığı kongre toplamda 2 gün sürecek ve 8 oturumdan oluşacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Turkuvaz Medya sponsorluğunda düzenlenecek olan etkinlik daha önce Dubai, New York, Romanya ve Ukrayna'da gerçekleştirildi. Bu yıl İstanbul'da gerçekleşecek etkinliğe Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf ve dünyaca ünlü yazar Chantal Cooke da katılım sağlayacak.