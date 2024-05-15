Yat siparişinde dünyada 4’üncü sırada yer alıyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gemi ve su araçları ihracatının 2003'te 450 milyon dolarken 5 katına varan büyümeyle 2023'te 2,23 milyar dolara yükseldiği vurgulayarak, Türkiye'nin 2023 itibarıyla 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde 73 bin 11 grostonla dünyada 4. sırada yer aldığını bildirdi. İleri teknolojiye sahip gemilerin Türkiye tersaneleri tarafından inşa edildiğine dikkati çeken Kacır, "Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 48 meslek komitesinden yaklaşık 11 bin üyesiyle 'Denizci Millet Denizci Ülke' vizyonu doğrultusunda faaliyet gösteren Deniz Ticaret Odamıza, önümüzdeki dönemde Türk denizciliğini daha ileriye taşıma çabalarında başarılar diliyorum" dedi.