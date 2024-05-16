EBRD: Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 2,7 büyüyecek

AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Rafik Selim, Türkiye'nin Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'nda net yapısal reform hedefleri ortaya koyduğunu vurguladı. Selim, "Reel olarak değer kazanan TL'nin görece güçlenmesi ve Haziran 2023'ten bu yana atılan sıkılaştırıcı adımlar sayesinde, yıllık enflasyonun bu ay zirve yapmasını ve hazirandan itibaren yavaşlamaya başlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Selim, mali ve parasal duruştaki sıkılaşmanın ekonomiyi soğutması ve özel tüketim artışını yavaşlatması beklendiğinden, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini öngördüklerini belirtti.